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İstanbul'da ara tatilin ardından trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan eğitim ve öğretimdeki bir haftalık aranın ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
İstanbul'da ara tatilin ardından trafik yoğunluğu arttı
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Bir hafta süren ara tatilin sona ermesiyle haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Okul taşıtlarının da etkisiyle İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'ya geçişlerinde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik ağır ilerliyor.

Otoyolların dışında ana arterlerde de araç yoğunluğu oluşurken Bağdat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yol bakım çalışmaları sebebiyle ara ara yoğunluk yaşanırken, Haliç köprüsü üzerinde de trafik yoğun seyrediyor.

Beylikdüzü Hadımköy yolu ile Basın Ekspres Yolunda trafik çift taraflı ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda da Esenyurt Avcılar yönünde trafik ağır seyrediyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 08.45'te kentteki yoğunluk oranı yüzde 53 olarak kaydedildi.

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