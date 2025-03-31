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İstanbul'da araba ve insan seli yaşanıyor: Avrupa ve Anadolu Yakası kilit!

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, hem sevdiklerini ziyaret etmek hem de kentin tarihi ve turistik noktalarını görmek için yollara düştü. Söz konusu ziyaretler nedeniyle Megakent araba ve insan seline teslim oldu. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ bölgesinde trafik yoğun seyrederken Anadolu Yakası'nda ise Edirne istikametinde Maltepe ile Kadıköy arasında, Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında yoğunluk gözleniyor.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
İstanbul'da araba ve insan seli yaşanıyor: Avrupa ve Anadolu Yakası kilit!
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Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.

Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Sahilde deniz havası alan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kentin belli noktalarındaki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde trafiğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ bölgesinde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Maltepe ile Kadıköy arasında, Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de trafik akışı ağır seyrediyor.

Mezarlık ziyareti yapmak isteyenler de çevre yollarda yoğunluğa neden oldu.

Verilere göre, kent genelinde yüzde 71'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

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