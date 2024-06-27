İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9158
  • EURO
    35,3143
  • ALTIN
    2434.35
  • BIST100
    10572
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da araçlardan konsol ve ayna çalan şüpheli tutuklandı
Güncel

İstanbul'da araçlardan konsol ve ayna çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 3 ilçede 7 otomobilden konsol ve ayna çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
İstanbul'da araçlardan konsol ve ayna çalan şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de park halindeki 7 otomobilin konsol ve aynalarının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Ö.B'yi (25) olayda kullandığı motosikletle Kadıköy'de gözaltına alındı.

Sorgulamada şüphelinin 35 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin park halindeki otomobillerin konsol ve aynalarını çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.