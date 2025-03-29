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İstanbul'da aranan 545 kişi yakalandı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 545 kişi yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
İstanbul'da aranan 545 kişi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 28 Mart'ta iki aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 212 noktada 1342 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Bu çalışmalara 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesinin botu da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1225 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında 306 bin 697 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 545 kişi ile 138 yoklama kaçağı yakalandı. 464 kişi gözaltına alınırken, 35 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 7 kurusıkı tabanca ve 105 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde, 1960 gram uyuşturucu madde, 188 uyuşturucu hap, 178 sentetik ecza bulundu ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 5690 liraya el konuldu.

Ayrıca 186 umuma açık iş yeri denetlenirken 38 bin 64 araç ve 1519 motosiklet kontrol edildi, 2900 araç ve motosiklet ile 5 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamalarda toplam 123 bin 663 lira trafik cezası kesildi.

Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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