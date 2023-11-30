İstanbul'da aranan firarilere film gibi operasyon! 86 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan şahıslarla özellikle hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 223 ekip, 463 personel ile il genelindeki 404 adreste aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 86 şüpheli yakalandı. Yağma suçundan 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat K., hakkında hırsızlıktan 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Salih A. ,aynı şekilde haklarında hırsızlık suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Cüneyt İ., 16 yıl 5 ay cezası bulunan Ali Ö. ve 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Serdar Y. isimli şüpheliler yakalandı. Adam öldürme suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Fuat A., dolandırıcılık suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Yalçın İ., yağma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Sertaç D. isimli şahıslarla birlikte toplam 86 firari yakalandı. Şahıslardan 50'sinin "Dolandırıcılık, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve cinsel saldırı/istismar suçlarından hapis cezası ve arama kayıtlarının olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İNŞAATTA YAKALANDI



Aranan kişilerden 1'inin Küçükçekmece'de şantiye alanında olduğunu tespit edildi. Baret ve yelek giyerek inşaat işçisi gibi davranan polis ekipleri, şüphelinin yanına yaklaştı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.