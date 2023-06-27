İstanbul'da arife günü kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor

Kurbanlık alışverişini arife gününe bırakan ve fiyatların yüksek olmasından şikayet eden vatandaşların arayışları sürerken, büyükbaş getiren bazı hayvan üreticileri satışların düşük olmasından yakındı.

Kurbanlıklarını önceden alan hissedarların hayvanlarını nakliye araçlarına yükledikleri görüldü.

Kurbanlıklarını teslim alanlardan hem hissedar hem de kasap olan Musa Karslıoğlu, "Yıllardır ortağız. Biz keseceğiz. Kendi kesim yerimiz var. Zor değil ben kasabım zaten. 80 bin liraya aldık. 20 senedir beraber alıyoruz." dedi.

Bahçelievler ilçesinde kurulan kurban pazarında bazı çadırların önüne "Bitti" yazısı da asıldı.

Tüm kurbanlıklarını dün itibarıyla satan Halil Çaylak, "Tokat Erbağ'dan 30 tane getirdik. 30'u da bitti. Canlı kilosunu 150-170 liralara kadar sattık." diye konuştu.

Amasya Taşova'dan 190 kuzu getiren Nurettin Öztürk, satışların sıkıntılı olduğunu dile getirerek, "20-30 tane sattık. 10 bin liraya verdiğimiz kuzuları 8 bin 500 liraya satıyoruz. Ama satılmıyor. İstanbullular memlekete taşınmış. Satamadığımızı kestirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Nakliye aracına konulduğu sırada kaçan bir büyükbaş hayvanın satıcısı Şaban Kaçmaz, kısa süren kovalamacanın ardından kurbanlığı yakaladı.

Kaçmaz, pazarda kısa süreli paniğe neden olan kovalamacadan sonra kurbanlığı araca bindirip bağladı.

Pazarda bu tarz olayların yaşandığını söyleyen Kaçmaz, "Biraz deli çıktı bu kaçtı. Gözünü de bağladım ama gözünü açınca kaçtı. Biraz yordu bizi. Hava da sıcak. Ahırdan çıkarırken gözünü açtı, döndü arkadaşların ahırına girdi. Oluyor böyle burada, doğal." diye konuştu.

Öte yandan kurban pazarının bir bölümü kesim alanı olarak belirlenerek hazırlıklar yapıldı.

Pazardaki son hazırlıkları denetleyen veteriner hekim Tibet Bayhan, kesim alanındaki aletlerin çalışıp çalışmadığını görmek için bir demo kesimi yaptıklarını söyledi.

Kurbanın bir ibadet olduğunu bu nedenle kurban alışverişinin son dakikalara bırakılmaması gerektiğini ifade eden Bayhan, "Kurbanları sağlıklı şartlarda kesmek önemli. Bunun için temizlik ve sağlık şartlarına uygun bir yerde, kasaplar tarafından kesim yapmak lazım." dedi.

Bayhan, kesimden sonra etin taşınması ve saklanması hususuna da dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak, "Mümkün olduğunca etin hava alabileceği, ağzı kapalı olmayan hijyenik kaplar getirsinler. Etin ağzı açık taşınması gerekir. Aksi halde bozulabilir, kalitesi düşer." uyarısında bulundu.

Yarın sabah da kurbanlıkların kesimden önce muayene edileceğini belirten Bayhan, alanın dezenfekte edilerek yarına hazırlandığını kaydetti.