İstanbul'da asayiş olayları yüzde 7 azaldı

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 2022'nin ilk 8 aylık dönemiyle 2023'ün ayı döneminde meydana gelen asayiş suçlarının sayıları karşılaştırıldığında, asayiş olayı sayısının 275 bin 63'ten, 255 bin 945'e gerilediği belirtildi.

Oransal olarak önceki yıla göre olay sayısının yüzde 7 azaldığı vurgulanan açıklamada, asayiş olaylarında aydınlatma oranının ise geçen yıl ilk 8 aylık dönemde yüzde 91 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 92'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, kişilere karşı işlenen suçlardaki sayının 91 bin 158'den 89 bin 832'e düştüğü, bu düşüsün oransal karşılığının yüzde 1,5 olduğu, ayrıca bu suç grubundaki olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığı kaydedildi.

Malvarlığına karşı işlenen suç oranlarına da yer verilen açıklamada, "2022 yılında 73 bin 916 olan vaka sayısı 2023 yılı aynı döneminde 63 bin 630'a düşmüştür. Bu suç grubundaki düşüşün oransal karşılığı ise yüzde 14'tür. Bu suç grubunda aydınlatma oranı ise yüzde 72'den, yüzde 74'e yükselmiştir." denildi.

Açıklamada, ev ile oto hırsızlık suç gruplarındaki söz konusu dönemlere ilişkin karşılaştırmada, evdeki hırsızlık olaylarında yüzde 22,2, oto hırsızlığında ise yüzde 13 düşüş sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan bu yılın 8 aylık döneminde 34 milyon 68 bin 3 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunun yapıldığı, 99 bin 593 aranan kişinin yakalandığı ve 10 bin 398 silah ele geçirildiği belirtildi.