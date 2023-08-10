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İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
İstanbul'da asayiş uygulaması
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim'deki uygulamada ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne 8 bin 180 lira para cezası verildi. Motosikletin sahibine de aracını ehliyetsiz birine kullandırdığı gerekçesiyle aynı miktarda ceza kesildi.

Narkotik köpeğinin katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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