İstanbul'da asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 222 noktada 1724 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1753 personelin katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 176 bin 898 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 400 şüpheli ile yoklama kaçağı 280 kişi hakkında işlem yapıldı, 412 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 18 kurusıkı tabanca, 103 fişek, 236 gram uyuşturucu madde ile 14 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 751 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 20 bin 150 araç ve 1018 motosiklet denetlendi, 844 araç ve motosikletle ilgili işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, toplam 452 bin 253 lira para cezası kesildi.

