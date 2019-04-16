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İstanbul’da asker konvoyunda “drift” yapan maganda yakalandı

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan’da asker konvoyu yaparak caddeyi trafiğe kapatıp “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya kullandığı aracın neredeyse değeri kadar olan 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

  • İHA
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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi üzerinde asker uğurlama konvoyu yapan otomobilli bir grup genç, bir süre sonra caddeyi trafiğe kapatıp “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Hem trafiği tehlikeye düşüren hem de yolcu otobüsünün geçişine izin vermeyen sürücü, dakikalarca yanlama yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturmuştu. Grup ardından bir arazide tek tek drift yaparak eğlenmiş o anları da kaydedip sosyal medyada yayınlamıştı.
 
OTOMOBİLİNİN DEĞERİ KADAR PARA CEZASI KESİLDİ
 
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından magandanın kullandığı ancak plakasını çıkarttığı 41 U 6724 plakalı araç tespit edildi. Aracın bulunmasının ardından sürücünü de belirleyen ekipler, Tolga D.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandaya burada “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine 5 bin 10 lira, “tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden bin 698 lira ve “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” maddesinden ise bin 2 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetine ve aracına el konuldu
 
Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Eyüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine teslim edildi.
 
EHLİYETİNİ ALMAK İÇİN PSİKOLOJİK MUAYENE OLACAK
 
Öte yandan sürücünün ehliyetini geri alması için “belgelerinin geri alma süresi (60 gün) dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacak.

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

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