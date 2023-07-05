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İstanbul'da aslan paniği!

Beykoz'da ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine teslim edildi.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
İstanbul'da aslan paniği!
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Beykoz'da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.

Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.

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