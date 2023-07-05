İstanbul'da aslan paniği!

Beykoz'da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı.

Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti. Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.