İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2022 Çarşamba / 6 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9394
  • EURO
    18,2566
  • ALTIN
    1014.02
  • BIST100
    2647.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı
Güncel

İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik atlı birlikler, önleyici hizmetler ve narkotik köpeklerinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 02:32 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Maçka Parkı, Bebek Sahili, Fatih Kocamustafapaşa Parkı ve Florya Sahili'nde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 263 Genel Bilgi Toplama (GBT), 21 araç ve 4 motosiklet sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 1 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40'ıncı maddesine göre idari işlem uygulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.