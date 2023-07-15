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İstanbul'da aynı anda 3 noktada yangın

Fatih'te birbirine yakın 3 noktada aynı anda çıkan yangınlar, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
İstanbul'da aynı anda 3 noktada yangın
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Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'ndeki iki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gecekondularda yaşayanlar dışarıya çıkarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı saatlerde, yanan gecekonduların yakınındaki Vefa Stadyumu'nun içerisinde yer alan güvenlik kulübesi de bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kulübe zarar gördü.

Ekipler, yangınların çıkış nedeninin kundaklama olabileceği ihtimaline yönelik çalışma başlattı.

  • yangınlar
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  • Fatihte çıkan yangınlar

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