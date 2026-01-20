İSTANBUL 7°C / 1°C
  İstanbul'da balkon çöktü: Araçlar zarar gördü
Güncel

İstanbul'da balkon çöktü: Araçlar zarar gördü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katındaki balkonun çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 12:07 - Güncelleme:
İstanbul'da balkon çöktü: Araçlar zarar gördü
Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkonun çökmesiyle birlikte binanın önünde park halinde bulunan 34 NHH 155 plakalı Opel marka ile 34 DOF 023 plakalı BMW marka araçlar zarar gördü.

SULTANBEYLİ'DE BALKON ÇÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri tarafından binanın uzun süredir kullanılmadığı ve boş durduğu dile getirildi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"OTOBÜS ÇARPTI SANDIM, BALKON ÇÖKMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Enver Öztürk, binanın eski olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu binanın eskiden beri yıkılacak pozisyonda olduğu belliydi. Bir sabah büyük bir sesle dışarı çıktık, baktık balkon araçların üzerine çökmüş. İlk başta otobüs bir yere vurdu sandım. Allah'tan o sırada çocuklar geçmiyordu, okullar da tatildi. Buna şükür etmek lazım. İki araç var, durumları ağır. Ekspertiz raporundan sonra netleşecek. Binanın yapısı zamanla su almış, çözülmüş ve balkon çökmüş."

  • Sultanbeyli balkon çökmesi
  • araç hasarı
  • İstanbul kaza

