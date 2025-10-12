İstanbul'da balonlar Gazze'deki kız çocukları için gökyüzüne bırakıldı

AK Parti Bağcılar Gençlik Kollarınca Gazze'deki kız çocukları için Bağcılar Meydanı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Balonlarımızı Gazze'deki kız çocukları için gökyüzüne salacağız. Orada bombaların, kimyasal silahların ve açlığın altında yaşam mücadelesi veren kız çocukları hatırına, onların güzel anısına balonlarımızı bırakıyoruz. Bugün ayrıca ellerimizi semaya kaldırıp onlar için dua etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Filistin bayrağının renklerinde yüzlerce balon, Gazze'deki kız çocukları anısına gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik, balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.