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İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla ortalama yüzde 28,13 ölçüldü.

AA1 Aralık 2024 Pazar 12:59 - Güncelleme:
İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı nisan ayında yüzde 82,62 olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Alibey'de yüzde 9,37, Büyükçekmece'de 28,42, Darlık'ta yüzde 29,52, Elmalı'da yüzde 58,07, Istrancalar'da yüzde 29,42, Kazandere'de yüzde 8,51, Pabuçdere'de yüzde 5,59, Sazlıdere'de yüzde 36,82, Terkos'ta yüzde 33,93 ve Ömerli'de yüzde 28,55 olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar metreküpü aştı.

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 45,26, 2015'te yüzde 63,98, 2016'da yüzde 37,01, 2017'de yüzde 54,53, 2018'de yüzde 56,56, 2019'da yüzde 35,6, 2020'de yüzde 24,5, 2021'de yüzde 41,43, 2022'de yüzde 34,64, 2023'te yüzde 33,02 iken, bugün yüzde 28,13 olarak kayıtlara geçti.

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