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  • İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla birlikte 5 ay aranın ardından yeniden yüzde 40'ın üstüne çıktı.

AA4 Nisan 2023 Salı 10:41 - Güncelleme:
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kuraklık nedeniyle yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye başladı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla 5 ay sonra tekrar yüzde 40'ın üstüne çıkıp yüzde 40,14 seviyelerinde ölçüldü. Son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde 2,53, son iki haftada da yüzde 3,25 olarak hesaplandı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 14,82, Büyükçekmece'de yüzde 30,61, Darlık'ta yüzde 53,04, Elmalı'da yüzde 40,15, Istrancalar'da yüzde 38,09, Kazandere'de yüzde 9,52, Ömerli'de yüzde 61,92, Pabuçdere'de yüzde 9,18, Sazlıdere'de yüzde 32,3, Terkos'ta ise yüzde 32,87 kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 183,36 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 348,65 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 969 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 204,59 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 269,14 milyon metreküp olarak belirlendi.

- SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 4 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,05, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,64, 2016'da yüzde 87,5, 2017'de yüzde 88,57, 2018'de yüzde 91,04, 2019'da yüzde 93,37, 2020'de yüzde 65,86, 2021'de yüzde 73,76, 2022'de ise yüzde 88,72 olarak kaydedildi.

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