İstanbul'da bayram sakinliği: Yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.

İki kıtayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki istikamette ise hafif yoğunluk gözlemleniyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Kemerburgaz ayrımında meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Çamlıca Gişeleri bölgesinde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik bölgesinde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yollarının bu bölgeler haricindeki kısımlarında genel olarak sakinlik gözleniyor.

Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 13, Anadolu Yakası'nda yüzde 9, kent genelinde ise yüzde 13 olarak ölçüldü.