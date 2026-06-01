İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9242
  • EURO
    53,564
  • ALTIN
    6669.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Güncel

İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 08:52 - Güncelleme:
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
ABONE OL

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.