İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı

Yarın başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında gerekli tedbirler alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, alınan tedbirlere ilişkin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiğdem, tedbirler kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin giriş çıkışlarına sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığını belirterek, ''Bayram sebebiyle artan trafik yoğunluğundan dolayı olası trafik kazalarına en hızlı şekilde müdahaleyi yapabilmek için burada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz, UMKE ekibimiz bulunuyor. Amacımız, oluşabilecek kazalarda en hızlı şekilde müdahale etmek.'' diye konuştu.

- "Ekiplerimiz 24 saat hizmet verecek"

Gereken sağlık planlamalarının önceden yapıldığını ifade eden Çiğdem, ''Kurban Bayramı'nda hem trafik yoğunluğu hem de aynı zamanda kesi vakalarıyla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Sadece İstanbul'da geçen yıl bin 800 kurban kesi vakası meydana geldi. Bu yüzden biz hem 112 ekiplerinin hem de hastanelerimizin acil servislerin planlamasını ona göre yaptık. Bütün ekiplerimiz 24 saat hizmet verecek. Kazasız bayramlar temenni ediyorum.'' ifadesini kullandı.