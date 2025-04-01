İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,8915
  • EURO
    41,0582
  • ALTIN
    3808.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bayramının son gününde trafik yoğunluğu
Güncel

İstanbul'da bayramının son gününde trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un ana arterlerinde ve toplu taşıma noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA1 Nisan 2025 Salı 17:32 - Güncelleme:
İstanbul'da bayramının son gününde trafik yoğunluğu
ABONE OL

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Göztepe mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözlemleniyor. Ters istikamette ise Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'de, Edirne yönünde ise Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye arasında trafik akışı yavaşlıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda, TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda ise Cevizlibağ-Haliç ile Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Yenibosna-Avcılar arasında da yoğunluk sürüyor.

Sahil yolunda Karaköy-Dolmabahçe arasında, özellikle araçlarıyla gezintiye çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 47 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma hatlarında da yoğunluk gözlemlenirken, özellikle Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında aktarma noktalarında kalabalık oluştu.

Bayram tatilinin son gününü dışarıda değerlendiren vatandaşlar Üsküdar sahili, Beylerbeyi, Nakkaştepe, Salacak ve Çamlıca Tepesi'nde vakit geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.