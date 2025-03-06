İstanbul'da bazı bölgeler ile ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı

Megakentte sabah işe ve okula gidenlerin etkisiyle bazı bölgelerde sürücüler yavaş ilerledi, toplu taşımada özellikle metro ve metrobüs gibi aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda yoğunluk oluştu.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler güçlükle seyretti.

Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanırken TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ve Ümraniye'de de trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkisinde yoğunluk gözlendi. Edirnekapı'dan itibaren Ankara istikametinde sürücüler, Mecidiyeköy'e kadar ağır ilerlerken Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında sürücüler yavaş hareket etti.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre sabah trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 69'a kadar yükseldi, Avrupa Yakası'nda da yüzde 58 civarında seyretti.