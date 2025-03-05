İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Megakentte ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Maltepe arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Ümraniye arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Mecidiyeköy ile Çağlayan arasında trafik yoğun seyrediyor. Kara yolunun Küçükçekmece ve Zeytinburnu mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Edirnekapı'dan itibaren Ankara istikametinde araçlar Mecidiyeköy'e kadar ağır ilerliyor. Haliç Köprüsü girişinin her iki istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında araçlar yavaş ilerliyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, sabah trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60'lara kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda da yüzde 53 civarında seyretti.