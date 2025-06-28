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İstanbul'da bazı metro istasyonlarına kısıtlama! Valilik: İkinci bir duyuruya kadar...

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı 29 Haziran saat 08.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 21:29 - Güncelleme:
İstanbul'da bazı metro istasyonlarına kısıtlama! Valilik: İkinci bir duyuruya kadar...
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e çekildiği belirtildi.

Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.

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