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Güncel

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA20 Eylül 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu arttı
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Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğun seyrediyor.

Kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolunun Bostancı mevkii Kadıköy yönünde de trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkanlar bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 54'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 62 olarak ölçüldü.

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