Güncel

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın cenaze töreni dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 08:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

  • İlber Ortaylı cenaze
  • İstanbul trafik kapatma
  • Tarihçi İlber Ortaylı

