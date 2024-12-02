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Güncel

İstanbul'da bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağışın da etkisiyle haftanın ilk iş gününde bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
İstanbul'da bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Kentte haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler, yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Maltepe arasında bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde de trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde bazı noktalar haricinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 78'e kadar çıktı.

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