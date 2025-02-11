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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... Bazı ilçeler beyaza büründü

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Yağış havadan drone ile görüntülendi.

AA11 Şubat 2025 Salı 09:27 - Güncelleme:
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... Bazı ilçeler beyaza büründü
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Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da ekili olan kar yağışı dron ile havadan görüntülendi. Kar yağışının yansıdığı görüntüde evlerin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 Karayolu ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Görüntüde kar yağışı, evlerin üzerinin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.

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