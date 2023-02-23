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İstanbul'da binanın zeminine kaçak kat inmişti: İfadesi şaşırttı

Kağıthane'de aylar önce gizlice bir binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat inen şahıs, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ifadesinde, “Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim” dediği öğrenildi.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 07:34 - Güncelleme:
İstanbul'da binanın zeminine kaçak kat inmişti: İfadesi şaşırttı
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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen adam, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

ZEMİNDE YAKLAŞIK 1.5 METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNMİŞTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

KAĞITHANE POLİSİ ŞAHSI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edildi. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, Bayram K.'nin Ortabayır'da bir iş yerinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen polis, Bayram K.'yi kıskıvrak yakaladı.

"ALDIĞIMDA ZEMİNİ KAZILMIŞ HALDEYDİ, KAZIDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Gözaltına alınan Bayram K.'ye, ifadesinin alınmasının ardından "imar kirliliğine neden olma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın savcılık ifadesinde, "Bodrum katı iş yeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var" dediği öğrenildi.

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