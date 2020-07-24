İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8464
  • EURO
    7,9477
  • ALTIN
    415.287
  • BIST100
    119031
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bir araya geldiler! Dost ülke Katar ve Libya arasında anlaşma sağlandı
Güncel

İstanbul'da bir araya geldiler! Dost ülke Katar ve Libya arasında anlaşma sağlandı

Libya Başbakanı es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İstanbul'da bir araya geldi. Libya ve Katar iki ülke arasındaki iş birliğinin etkinleştirilmesi konusunda anlaştı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 07:23 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 07:23
ABONE OL

Libya Başbakanlık İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Fayiz es-Serrac ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın Libya krizine siyasi çözümünün Suheyrat Anlaşması, Birleşmiş Milletler kararları ve Berlin konferansının verilerine uygun bir şekilde olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Tarafların görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin birçok alanda etkinleştirilmesi konusunda anlaştığı da kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.