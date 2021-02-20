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İstanbul'da bir baba iki oğlunu bacaklarından vurdu

Gaziosmanpaşa'da bir baba silahla iki oğlunu da bacaklarından vurarak yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan baba gözaltına alınırken, oğulları da tedavi için hastanede kaldırıldı.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:53
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Olay, saat 15.30'da Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde evde ailesiyle oturan Nizamettin G. (65), oğulları Kartal G.(27) ve Doğan G.(32) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte Nizamettin G. evde bulunan ruhsatsız tabancayla oğullarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Doğan G. ve Kartal G. bacaklarından yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri kendini eve kilitleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Nizamettin. G.'yi uzun uğraşların ardından ikna ederek gözaltına aldı. Yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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