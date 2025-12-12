İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7005
  • EURO
    50,1242
  • ALTIN
    5950.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bir binayı alevler sardı! 1 ağır yaralı
Güncel

İstanbul'da bir binayı alevler sardı! 1 ağır yaralı

Sultangazi'de 5 katlı binada çıkan yangından kaçmak isterken tutunduğu gider borusunun kırılması sonucu yere düşen yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 13:57 - Güncelleme:
İstanbul'da bir binayı alevler sardı! 1 ağır yaralı
ABONE OL

İstanbul'un Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi 2587. Sokak'taki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairede kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu bir kişi binanın dış cephesindeki gider borusundan kayarak aşağıya inmek istedi. Boruların ağırlığı taşıyamayarak kırılması sonucu 5. kattan yere düşen kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evde yaşayan ve dumandan etkilenen başka bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayı fark ettikten sonra koşarak olay yerine gittiğini ve yüksekten düşen kişinin eşiyle konuştuğunu aktaran esnaf Osman Yıldırım, "Plastik borulara sarılıyor. Kayarak aşağıya ineyim derken, plastik borular da eski ve çürük olduğundan düşüyor." dedi.

Yangın sebebiyle binada hasar meydana geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.