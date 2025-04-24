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Artçılar sürüyor! İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 07:27 - Güncelleme:
Artçılar sürüyor! İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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