İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı
İstanbul'da bir deprem daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı
- AA
Silivri açıklarında saat 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.
Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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