İstanbul'da bir otopark ücretinin 340 TL'ye yükselmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

İstanbul'un Laleli bölgesinde bulunan bir otel otoparkında yaşanan ücret artışı gündem oldu. Otoparkın giriş-çıkış ücretinin 340 TL, 24 saatlik ücretinin ise bin 24 TL olduğu görülürken, bu fiyatlar bölgedeki otopark sorununu ve yükselen enflasyonla birlikte fiyat algısının kaybını gündeme getirdi. Özellikle Kapalıçarşı ve Laleli gibi yoğun insan trafiğine sahip bölgelerde otopark sorunu göze çarpıyor. Mevcut otoparklarda da park edecek yer bulmak zorlaştı, bu durum vatandaşları ve bölge esnafını çileden çıkardı.

Otele ait otoparkın Google Maps üzerindeki eski fiyatları ile karşılaştırıldığında, otopark ücretlerinde ciddi bir artışın olduğu görüldü. Önceki yıllarda aynı otoparkta giriş-çıkış ücretinin 45 TL olduğu görülürken, Google Maps görüntülerine yansıyan ücretlerin yüzde 650'nin üzerinde bir artışla 340 TL'ye çıktığı tespit edildi. Bu durum bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerinin endişelerini artırırken, İstanbul'daki otopark sorunuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Laleli bölgesinde otopark sorununa ilişkin konuşan bir esnaf, 'Otopark problemi Laleli bölgesinde var. İstanbul'un her yerinde var. Araçlarıyla buraya gelenler araçlarını 2-3 km uzakta yerlere bırakıyorlar. Bizler toplu ulaşım araçlarını tercih ediyoruz' ifadelerini kullandı.