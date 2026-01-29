İSTANBUL 16°C / 12°C
  İstanbul'da bitmeyen çile: Trafik durma noktasına geldi
Güncel

İstanbul'da bitmeyen çile: Trafik durma noktasına geldi

Haftanın dördüncü iş gününde etkili olan yağışla birlikte İstanbul'da akşam saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi.

29 Ocak 2026 Perşembe 18:57
İstanbul'da bitmeyen çile: Trafik durma noktasına geldi
Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Aynı yolda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

