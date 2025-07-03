İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8286
  • EURO
    46,7967
  • ALTIN
    4259.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 80'e yaklaştı
Güncel

İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 80'e yaklaştı

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükseldi. Özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 80'e yaklaştı
ABONE OL

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar'dan başlayan yoğunluk Sancaktepe'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Tuzla'dan başlayan trafik Ataşehir'e kadar etkisini gösteriyor, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar da yoğun trafik etkili oluyor.

Sahil yollarından Abdullahağa Caddesi ile Kuleli Caddesi arasında her iki yönde de trafik ağır ilerliyor.

KÖPRÜLERDE HER İKİ YÖNDE DE TIKANIKLIK

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde yoğunluk olduğu görülüyor.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda Hasdal Mezarlığı ile FSM Köprüsü arası her iki yönde de trafik etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunda Zeytinburnu'nda başlayan trafik, Avcılar'a kadar devam ediyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 74'E ULAŞTI

Trafik verilerine göre saat 19.00 itibarıyla kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

AK Parti'den İBB'ye toplu ulaşım tepkisi

İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti 6 milyar doları geçiyor

20 bin sürücüye işlem yapıldı

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.