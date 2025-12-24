İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8502
  • EURO
    50,6348
  • ALTIN
    6170.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da bitmeyen ulaşım krizi: Metro seferlerinde onlarca kişi mağdur oldu
Güncel

İstanbul'da bitmeyen ulaşım krizi: Metro seferlerinde onlarca kişi mağdur oldu

İstanbul'da Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli ve aktarmalı olarak sürdürülürken, bazı istasyonlarda yoğunluk oluştu.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
İstanbul'da bitmeyen ulaşım krizi: Metro seferlerinde onlarca kişi mağdur oldu
ABONE OL

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, arızanın Haliç metro istasyonu civarındaki elektrik hattında yaşandığı, hattan kıvılcım çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, diğer ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Metro hattında Yenikapı istikametinde seferler durdurulurken, ulaşım tek yönde devam ediyor. Arıza nedeniyle Haliç metro istasyonu ve bazı duraklarda kalabalık oluştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.