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  • İstanbul'da buzlanma ve don uyarısı: Vali Gül beklenen haberi verdi
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İstanbul'da buzlanma ve don uyarısı: Vali Gül beklenen haberi verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İstanbullulara 'kuvvetli buzlanma ve don' uyarısında bulundu. Vali Gül, 24 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine de açıklık getirdi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 23:57 - Güncelleme:
İstanbul'da buzlanma ve don uyarısı: Vali Gül beklenen haberi verdi
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

YARIN OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM DEVAM EDECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatiline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."

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