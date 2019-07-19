İstanbul'da ByLock operasyonu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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