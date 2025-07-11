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İstanbul'da ''Casperlar''a operasyon: 70 gözaltı

İstanbul'da, 'Casperlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 13:52 - Güncelleme:
İstanbul'da ''Casperlar''a operasyon: 70 gözaltı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "fuhuş" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Soruşturmada, organize suç örgütünün "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne karşı düşmanca tutum içerisinde hareket ederek Bağcılar'daki İstoç Ticaret Merkezi mevkisinde hakimiyet kurmaya çalıştığı belirlenirken, örgüt tarafından varlıklarını sürdürmek ve maddi olarak güç kazanmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerine yönelik, haraç almak için silahlı saldırıda bulunulduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 126 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 70 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca suç örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 45 sosyal medya hesabına Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engelli kararı verildi.

- ÖRGÜT ELEBAŞI ALMANYA'DA YAKALANDI

Öte yandan, silahlı suç örgütü tarafından toplam 116 eylemin gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yapılan ara yakalamalar ile 150 örgütü üyesinin tutuklandığı, 14 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Suç örgütü elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı, Almanya'da yakalanan şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

  • Casperlar
  • operasyon
  • suç örgütü

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