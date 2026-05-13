İstanbul'da çete operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyona imza atıldı. Soruşturma kapsamında 10 Mayıs Pazar günü Küçükçekmece'de durumundan şüphelenilen plakasız motosikletli şahıslar polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ulaşılan bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha yakalanırken, yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve 339 adet fişek ele geçirildi.

ÇETENİN HÜCRE EVİ BELİRLENDİ, OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltındaki şüphelilerin, Daltonlar silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. İstanbul'a gelen şüphelileri karşılayarak hücre evine yerleştirdiği belirlenen bir kişi ile aynı örgüt evinde kaldıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bugün 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.