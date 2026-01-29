İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4303
  • EURO
    51,8341
  • ALTIN
    7249.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da cezaevi aracı devrildi: 19 kişi yaralı
Güncel

İstanbul'da cezaevi aracı devrildi: 19 kişi yaralı

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
İstanbul'da cezaevi aracı devrildi: 19 kişi yaralı
ABONE OL

Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • Hasdal Yolu Kemerburgaz
  • Cezaevi Aracı Devrildi
  • Bölgeye Ekip Sevk

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.