İstanbul'da CHP vandallığı! Parti aracının önünü keserek sürücüyü darbettiler

Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkanı Reşat Şahin Öztürk'ün seçim görsellerinin yapıştırıldığı ve Ömer Faik Doğanay'ın kullandığı araç, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nden geçtiği sırada cadde üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünde toplanan partililer tarafından aracın önü kesildi. CHP'liler ile aracı kullanan Doğanay arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma araya girenler tarafından sakinleştirildi. Bu sırada araçta hasar oluştu. Olay sonrasında karakola giden Ömer Fail Doğanay aracın önünü kesenlerden ve aracına zarar verenlerden şikayetçi oldu.

SES SİSTEMİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Olayla ilgili kaydedilen cep telefonu görüntüsünde kalabalık bir grubun aracın etrafında olduğu görülürken bir kişinin aracın ses sistemine zarar vermeye çalıştığı bazı kişilerin de zarar vermek isteyen kişiye engel olmaya çalıştığı görülüyor. Yine bazı kişilerin araca ve aracın içinde bulunan kişiye doğru hamle yaptığı ve bazı kişilerin de onlara engel olmaya çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

KARAKOLA GİDİP İFADE VERDİ

Ömer Faik Doğanay polise verdiği ifadesinde, "Ben Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı olan Reşat Şahin Öztürk'ü yakınen tanırım. Kendisine seçim sürecinde yardımcı olmaktayım. 26.03.2024 günü saat 14:30 sıralarında benim sevk ve idaremde olan Memleket Partisi afişleri, logoları, Reşat Şahin Öztürk'ün resimleri ve ses sistemleri bulunan araç ile İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde seyir halindeydim. Cadde üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünden geçerken kalabalık bir grup aracımın önünü kesti" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadenin devamında Doğanay, "Benim yolda devam etmemi engellediler. Bu kalabalık içerisindeki tanımadığım şahıslar araca vurmaya başladılar. Sağ sol dikiz aynamı kapattılar. Ben kendilerini sakinleştirmeye ve engel olmaya çalışsam da bu şahıslar araca zarar vermeye devam ettiler. Aracımın ön camları açık olduğu için beni de darp etmek istediler. Bana yumruk salladılar. Ben bu yumruğu kendimi geri çekerek savuşturdum. Bana bu olay esnasında her hangi bir darbe gelmedi. Araya birileri girerek beni olay yerinden uzaklaştırdılar. Darp raporu almak istemiyorum. Konu hakkında bilgilendirildim. Olay sonrası aracı kontrol ettiğimde aracın ön camının şoför kısmına yakın bir yerde çatlak olduğunu gördüm. Beni darp etmeye çalışan, kullanmakta olduğum araca zarar veren şüpheli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.