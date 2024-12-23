İstanbul'da CHP'li belediyeye haciz şoku! 1 yılda 90 milyon lira borç

Eyüpsultan Belediyesi'ne 2024 yılı boyunca çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti veren şirket, 90 milyon lira tutarındaki ödemeyi alamadı. Belediyenin yasal süre içerisinde herhangi bir ödeme planı sunmaması üzerine, şirket avukatı Erdal Avcı haciz işlemi başlattı. Şirket avukatı, bugün sabah saatlerinde haciz memurları ile birlikte belediye binasına geldi. Haciz işlemleri öncesi açıklama yapan şirket avukatı Erdal Avcı, "Müvekkilim olan şirketin daha önce Eyüp Belediyesi'nde uzun yıllardır vermiş olduğu çöp toplama ve araçların işletimine ilişkin kiralama sözleşmesi uyarınca vermiş olduğu hizmetin, hiçbir sıkıntı olmadan tamamlanmış olmasına rağmen kendisine ödenmeyen işte 90 ile 95 milyon civarı, toplamda şirketin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olan bir alacağa ilişkin icra takibi işlemi için geldik. Öncesinde de biz belediyemizle uzlaşmak için ciddi bir çaba harcadık. Kendileriyle 3 toplantı yaptık. Hatta icra takibinin açılması sonrasında da kendileriyle bir araya geldik. Ancak maalesef hakkaniyete uygun, müvekkilimin hak edişlerine ilişkin sürelere uygun ödeme yapılması konusunda bir türlü ciddi bir teklifle karşılaşmadık. Biz karşıda çokta uygun bir teklif sunduk. Kendilerini rahatlatacak bir teklif sunduk. Ancak ona da bir muhatap bulamadık. Başkan yardımcıları ve başkanla görüşme yönünde taleplerimizi iletmemize rağmen kabul edilmedi. Biz de icra takibi uyarınca bu hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.

BUGÜNLÜK HACİZ YOK

Tüm gün süren görüşmelerin ardından yeniden açıklama yapan Şirket Avukatı Erdal Avcı, "Rakamın yüksekliği sebebiyle uzun müzakare yürüttük. Sonunda olumlu yaklaştı belediye uzlaşma zemini doğdu o sebeple uzlaşma sağlayacağımız umuduyla bugünkü hacizi sonlandırdık."