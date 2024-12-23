İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2259
  • EURO
    36,6988
  • ALTIN
    2962.04
  • BIST100
    9626.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da CHP'li belediyeye haciz şoku! 1 yılda 90 milyon lira borç
Güncel

İstanbul'da CHP'li belediyeye haciz şoku! 1 yılda 90 milyon lira borç

CHP'li Eyüpsultan Belediyesi, çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti aldığı şirketin 90 milyon lira tutarındaki ödemesini yapmayarak hacizlik oldu. Yasal süre sonunda bir ödeme planı sunulmaması üzerine şirket avukatı sabah saatlerinde haciz memurlarıyla birlikte belediyenin kapısına dayandı.

DHA23 Aralık 2024 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
İstanbul'da CHP'li belediyeye haciz şoku! 1 yılda 90 milyon lira borç
ABONE OL

Eyüpsultan Belediyesi'ne 2024 yılı boyunca çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti veren şirket, 90 milyon lira tutarındaki ödemeyi alamadı. Belediyenin yasal süre içerisinde herhangi bir ödeme planı sunmaması üzerine, şirket avukatı Erdal Avcı haciz işlemi başlattı. Şirket avukatı, bugün sabah saatlerinde haciz memurları ile birlikte belediye binasına geldi. Haciz işlemleri öncesi açıklama yapan şirket avukatı Erdal Avcı, "Müvekkilim olan şirketin daha önce Eyüp Belediyesi'nde uzun yıllardır vermiş olduğu çöp toplama ve araçların işletimine ilişkin kiralama sözleşmesi uyarınca vermiş olduğu hizmetin, hiçbir sıkıntı olmadan tamamlanmış olmasına rağmen kendisine ödenmeyen işte 90 ile 95 milyon civarı, toplamda şirketin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olan bir alacağa ilişkin icra takibi işlemi için geldik. Öncesinde de biz belediyemizle uzlaşmak için ciddi bir çaba harcadık. Kendileriyle 3 toplantı yaptık. Hatta icra takibinin açılması sonrasında da kendileriyle bir araya geldik. Ancak maalesef hakkaniyete uygun, müvekkilimin hak edişlerine ilişkin sürelere uygun ödeme yapılması konusunda bir türlü ciddi bir teklifle karşılaşmadık. Biz karşıda çokta uygun bir teklif sunduk. Kendilerini rahatlatacak bir teklif sunduk. Ancak ona da bir muhatap bulamadık. Başkan yardımcıları ve başkanla görüşme yönünde taleplerimizi iletmemize rağmen kabul edilmedi. Biz de icra takibi uyarınca bu hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.

BUGÜNLÜK HACİZ YOK

Tüm gün süren görüşmelerin ardından yeniden açıklama yapan Şirket Avukatı Erdal Avcı, "Rakamın yüksekliği sebebiyle uzun müzakare yürüttük. Sonunda olumlu yaklaştı belediye uzlaşma zemini doğdu o sebeple uzlaşma sağlayacağımız umuduyla bugünkü hacizi sonlandırdık."

  • eyüpsultan belediyesi
  • CHP haciz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.