Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.