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İstanbul'da çifte İETT faciası: Biri kül oldu diğeri duvara çarptı

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralanırken, Ümraniye'de bir otobüs alev alev yandı. İki olayda da faciadan dönüldü.

AA6 Nisan 2025 Pazar 21:16 - Güncelleme:
İstanbul'da çifte İETT faciası: Biri kül oldu diğeri duvara çarptı
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Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANDI

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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