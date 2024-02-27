İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1437
  • EURO
    33,8627
  • ALTIN
    2041.53
  • BIST100
    9243.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da çile sürüyor! Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı
Güncel

İstanbul'da çile sürüyor! Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı

Sefaköy'de metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı. Arıza nedeniyle Yenibosna-Sefaköy arasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

IHA27 Şubat 2024 Salı 11:18 - Güncelleme:
İstanbul'da çile sürüyor! Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yolda kaldı
ABONE OL

Sabahın en yoğun saatlerinde bakımsızlık sebebiyle bir aracın Sefaköy rampasında arızalanması, Metrobüs seferlerini aksattı. Sefaköy ve Yenibosna istasyonları arasında onlarca araç tek şeritten kontrollü geçiş sağlanınca ciddi gecikmeler yaşandı. Yol boyunca metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

En yoğun saatte meydana gelen arıza sebebiyle binlerce kişi okuluna ve işine geç kaldı. Vatandaşlar, metrobüs duraklarında yığıldı. İstanbullular, yeterli araç yatırımı yapılmadığı gibi, mevcut çalışan otobüslerinde bakımlarının aksatıldığına inanıyorlar. Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda İBB'nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.