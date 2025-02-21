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İstanbul'da çocuklar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 16:16 - Güncelleme:
İstanbul'da çocuklar karın keyfini çıkardı
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Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayıp, kayak yaptı.

Kar yağışı sonrası Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de renkli görüntüler oluştu.

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelerek vakit geçiren çocuklar, naylon poşetlerle karda kayarak eğlenirken, bazıları da aileleriyle kardan adam yaptı.

AA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Kemal Hacıer, okulların tatil olması nedeniyle yeğenleriyle karın keyfini çıkarmaya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kar tatilini fırsata çeviren Başakşehirli çocuklar da evlerinden getirdikleri kovaları kullanarak iglo inşa etti.

Ortaokul öğrencisi Bahtiyar Kızılkaya, "Kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bir iki hafta tatil olur. İglo yapıyoruz hep beraber, umarım yıkılmaz. Kardeşim, arkadaşlarımız, komşularımız hep birlikte oynuyoruz." diye konuştu.

Melike Erva Çitil de,"İki takıma ayrıldık. Burada kardan evler yapıyoruz. Güzel oldu tatil olunca. Eğleniyoruz, kahvaltı yapıp iniyoruz, akşama kadar oynuyoruz." dedi.

Karın tadını yalnızca çocuklar değil, kediler de çıkardı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir kedinin kar tanelerini patileriyle zıplayarak yakalamaya çalıştığı anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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