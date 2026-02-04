İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

Dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

