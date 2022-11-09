İstanbul'da Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı icra edildi

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığı AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tatbikat, Davutpaşa'daki Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yönettiği tatbikata telekonferansla bağlandı.

Canlı yayın sonrası yurt kampüsünde alarm zilleri çalarken, Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol üyeleri bulundukları yerde ''Çök-Kapan-Tutun'' uygulamasını yaptı.

Tahliye alarmı sonrası Vali Yerlikaya ve yurt binalarında kalan öğrenciler deprem toplanma alanında toplandı.

Burada öğrencilere seslenen Vali Yerlikaya, 6 bloktaki öğrencilerle tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

KYK yurtlarında 40 binin üzerinde öğrencinin misafir edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Allah, başta İstanbul olmak üzere güzel ülkemizi bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm afetlerden korusun. Tedbir, tedbir, tedbir, ondan sonra tevekkül etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İcra edilen deprem tatbikatının çok önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, alarmın duyulur duyulmaz bireysel güvenliği sağlamak için hemen çökülmesi gerektiğini belirtti.

Bunun, düşünmeden refleks olarak yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Vali Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Tüm eğitimlerde verilmek istenen bu. Çök, kapan ve tutun. 30-40 saniye sonra da bir uyarıyla hep birlikte güvenli bir şekilde binamızı tahliye ediyoruz ve toplanma alanlarına geliyoruz. İstanbul'da 5 bin 700'ün üzerinde toplanma alanı var. Daha önceki haftalarda yapılacaklarla, size verilen afet farkındalık eğitimleriyle sağlanmak istenen güvenli bir şekilde deprem anını yaşamak ve binaları tahliye etmek. Bugün İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarımızda siz kıymetli kardeşlerimizin her biriyle saat 21.00 itibariyle daha önceki eğitimlerin neticesinde bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk."

- Vali Yerlikaya'dan gençlere maç teklifi

Vali Yerlikaya, konuşmasının sonunda yurt bahçesinde halı saha bulunduğunu hatırlatarak, gençlere maç teklifinde bulundu.

Yerlikaya, "Önümüzdeki hafta biz 50 yaş ve üstü bir grup meydan okuyoruz size. 2-0 da avantaj veriyoruz size, maç yapacağız." dedi.

Yurt kampüsündeki tatbikata, Vali Yardımcıları Yaşar Aksanyar ve Niyazi Erten, AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar ve Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile diğer yetkililer katıldı.

